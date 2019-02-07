«Децл запрограммировал себя на смерть: астролог Влад Росс раскрыл причину гибели рэпера

3 февраля не стало рэпера Децла, Кириллу Толмацкому (настоящее имя артиста) было 35 лет. Многие фанаты вспомнили, что музыкант еще давно говорил о желании инсценировать свою смерть, астролог Влад Росс заявил, что эти слова могли стать причиной трагедии.

Вокруг смерти рэпера Децла ходит много слухов. Сначала некоторые заявили, что артист мог скончаться из-за наркотиков, затем другие поверили в то, что музыкант мог инсценировать свою смерть. Все эти версии не получили подтверждения, ведь в крови Децла не нашли запрещенных веществ, а на похоронах все могли увидеть его тело. Фанаты до сих пор не могут смириться с гибелью Децла. Некоторые поклонники не верят в смерть рэпера. Его давнее интервью со словами о смерти, а также клип, в котором он будто бы предвидел свою смерть, не дают фанатам покоя.

Астролог Влад Росс раскрыл причину гибели рэпера. Он рассказал, что Децл «запрограммировал себя на смерть». По словам Росса, в жизни рэпера была мистика. Он не боялся говорить о смерти, а в одном из клипов он будто бы «напророчил» свою гибель. Речь идет о видео, на котором Децл (по сценарию клипа) умирает в ночном клубе после употребления неких веществ. «Сценарий» смерти Децла практически повторился. Рэперу было 35 лет и он умер в ночном клубе. Не повторилась лишь история о наркотиках.

По словам Влада Росса, реальность была «запрограммирована» словами рэпера. Многие эксперты также согласились с Россом. По словам астрологов, человек, говорящий о своей смерти, должен задумываться о последствиях. Якобы, в каждой фразе, неосторожно брошенной во время разговора, может таиться опасность. Скептики, конечно же, подобные выводы о причинах смерти Децла считают безосновательными. Они называют все это совпадением и грустным стечением обстоятельств.