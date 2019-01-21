"Слишком любит свою работу": после родов молдавская модель Ксения Дели показала фанатам идеальную физическую форму

Самой известной молдавской моделью является Ксения Дели. Она недавно стала матерью, но, что можно отметить, после родов звезда стала только краше. Интересно то, что при помощи упорства и огромной силы воли Дели очень быстро пришла в форму и даже вернулась на подиум, несмотря на то, что сначала сильно разошлась в бедрах.

Подтверждением ее хорошей формы являются снимки, которые молдавская модель выкладывает в социальные сети, на них она выглядит очень свежо и хорошо.

Одна из последних фотографий очень поразила поклонников, на ней модель Ксения Дели предстала перед фанатами в кожаном платье яркого красного цвета. У данной модели платья имеется весьма глубокое декольте, платье Ксении очень идет. Под фотоснимком она оставила комментарий «К нашему тайному мероприятию готова», но больше никаких опознавательных признаков не оставила, желая заинтриговать.

Также стоит отметить тот факт, что Ксения Дели показала на фото, каким образом возвращала себя в форму. Она восстановилась в основном благодаря интенсивным тренировкам в тренажерном зале. Под фотоснимком модель подписала, что безмерно счастлива вернуться к любимой работе.

Кроме того, в августе модель сообщила своим поклонникам, что возвращается к съемкам. На снимке опубликован процесс подготовки, Ксению Дели обступили визажисты, сама же знаменитость в этот момент кормила свою новорожденную дочь молоком.

Ксения Дели переехала жить и работать в Соединенные Штаты. Туда она попала по программе для студентов Work and Travel. Свою карьеру Дели начала, когда ей было еще восемнадцать лет, в 2012 году она появилась на обложке журнала Playboy в компании Бруно Марса. Также известна работой с такими брендами как Victoria’s Secret, Beach Bunny, Buffalo, Guess.