«Чувствуешь себя тупицей»: муж Надежды Бабкиной назвал себя «оленем» и пожаловался на признаки шизофрении

Евгений Гор опубликовал весьма неоднозначный пост, который встревожил его фанатов. Гражданский супруг Надежды Бабкиной рассказал о странных чувствах, которые он испытывает уже неделю.

Артист Евгений Гор показал снимок, на котором он сфотографировал свой свитер с оленями. Муж Надежды Бабкиной назвал себя самого «оленем». Он рассказал, что чувствует себя «оленем» не из-за того, что ему «наставили рога». По словам Евгения Гора, он испытывает чувство потерянности.

«Чувствуешь себя тупицей», - написал муж Надежды Бабкиной и пожаловался на признаки приближающейся шизофрении. По словам Евгения Гора, после отпуска ему может не хватать «солнечного» витамина. Он написал, что попытается побороть свой «оленизм» и надеется, что ему поможет «витаминная аптечка» Монатика (вероятнее, речь идет о песне украинского певца).

Фанаты написали, что супругу Надежды Бабкиной не стоит думать о шизофрении. По словам комментаторов, Евгений Гор попросту не пришел в себя после отпуска, поэтому его организм «скучает» по солнечным ваннам, поэтому и дает ощущение «оленизма».