«Чувствуешь себя тупицей»: муж Надежды Бабкиной назвал себя «оленем» и пожаловался на признаки шизофрении
Евгений Гор опубликовал весьма неоднозначный пост, который встревожил его фанатов. Гражданский супруг Надежды Бабкиной рассказал о странных чувствах, которые он испытывает уже неделю.
Артист Евгений Гор показал снимок, на котором он сфотографировал свой свитер с оленями. Муж Надежды Бабкиной назвал себя самого «оленем». Он рассказал, что чувствует себя «оленем» не из-за того, что ему «наставили рога». По словам Евгения Гора, он испытывает чувство потерянности.
«Чувствуешь себя тупицей», - написал муж Надежды Бабкиной и пожаловался на признаки приближающейся шизофрении. По словам Евгения Гора, после отпуска ему может не хватать «солнечного» витамина. Он написал, что попытается побороть свой «оленизм» и надеется, что ему поможет «витаминная аптечка» Монатика (вероятнее, речь идет о песне украинского певца).
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Бывает такое чувство, как-будто бы ты - олень. Не в плане того, что тебе рога наставили, а в смысле того, что чувствуешь себя тупицей. Вот уже скоро неделя, а у меня непроходящее чувство потерянности. То ли переход из зимы в весну, но тогда это признак приближающейся шизофрении, либо недостаток витамина D, особенно после солнечного отпуска. Надеюсь, при авитаминозе поможет витаминная аптечка Монатика. В любом случае, пытаюсь побороть свой «оленизм» и оставить его только лишь на любимом свитере с этими восхитительными животными:) Там они гораздо лучше смотрятся:)))) #олень #тупняк #авитаминоз #четатуплю #чотатуплю #весна #свитерсоленями #проснисьипой #куку #шиза #выйдииззоныкомфорта #оленяши #любимыйсвитер
Фанаты написали, что супругу Надежды Бабкиной не стоит думать о шизофрении. По словам комментаторов, Евгений Гор попросту не пришел в себя после отпуска, поэтому его организм «скучает» по солнечным ваннам, поэтому и дает ощущение «оленизма».