«Чувствуешь себя тупицей»: муж Надежды Бабкиной назвал себя «оленем» и пожаловался на признаки шизофрении

Бывает такое чувство, как-будто бы ты - олень. Не в плане того, что тебе рога наставили, а в смысле того, что чувствуешь себя тупицей. Вот уже скоро неделя, а у меня непроходящее чувство потерянности. То ли переход из зимы в весну, но тогда это признак приближающейся шизофрении, либо недостаток витамина D, особенно после солнечного отпуска. Надеюсь, при авитаминозе поможет витаминная аптечка Монатика. В любом случае, пытаюсь побороть свой «оленизм» и оставить его только лишь на любимом свитере с этими восхитительными животными:) Там они гораздо лучше смотрятся:)))) #олень #тупняк #авитаминоз #четатуплю #чотатуплю #весна #свитерсоленями #проснисьипой #куку #шиза #выйдииззоныкомфорта #оленяши #любимыйсвитер