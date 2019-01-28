"Я никогда не зазнавался": Андрей Аршавин рассказал, как его изменила слава

Футболист стал главным гостем шоу "Тает лед", ведущим которого является российский фигурист Алексей Ягудин. В интервью ему пришлось ответить на многие неудобные вопросы.

Известный 37-летний российский футболист Андрей Аршавин прославился не только благодаря достижениям в спорте - поклонники наслышаны о его бурной личной жизни. Расспросить об этом подробнее его решил Ягудин. Он не упустил возможности узнать, совершал ли спортсмен когда-либо поступки, которые сегодня считает постыдными, на что тот ответил утвердительно. Аршавин отметил, что без этого он не был бы самим собой, однако также добавил, что о многом хотел бы забыть.

Также он рассказал, как его изменила навалившаяся слава. Хотя армии поклонников следуют за ним уже много лет, он говорит: "Я никогда не зазнавался". По его словам, хотя для этого часто возникал повод, так же часто его "опускали с небес на землю".

Известно, что совсем недавно Андрей Аршавин завершил свою профессиональную карьеру и теперь занимается другими проектами.