Дима Билан признался, что «давно женат»

Буквально на днях состоялся сольный концерт Димы Билана. Певец стал первым в этом году исполнителем, выступившим на большой арене «Динамо» в центре Москвы.

В рамках шоу концерта «Планета Билан» певец исполнил более тридцати песен, среди которых были новые и старые композиции. Программа строилась на стыке музыки, кино, перформанса и героического комикса. Многие звезды российского шоубизнеса посетили концерт исполнителя. Самым ярким моментом стал номер, который Билан посвятил своей любимой певице – Уитни Хьюстон. Можно отметить, что режиссерам концерта удалось передать атмосферу драматического фентези-шоу.

Между исполнением песен и простых бесед со слушателями певец смог выдержать полное напряжение зала и сказал: «На самом деле я давно женат. Я уже не ищу ни другую, ни другого, ни другое», - признался певец. Правда речь шла не о человеке, а о музыке. Потому что как раз музыка поставила личную жизнь Билана на второй план. Певец ясно дал понять, что большую часть его жизни занимает карьера: «Потому что у меня есть она, моя музыка».

Личная жизнь певца всегда состояла из ряда тайн. Даже если и всплывал какой-то роман, то быстро выяснялось, что это все не более, чем фальшь. Так Билану причисляли отношения с моделью Кулецкой. Позже в 2012 была симпатия к Юлии Волковой, которая быстро погасла. С того времени Билана не связывали какие-либо отношения. По крайней мере, о них ничего не известно.