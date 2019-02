"Горят!": Макарские рассказали, как на концерте их "спасали" от спецэффектов

View this post on Instagram

Однажды мы давали концерт в таком малюсеньком посёлке, куда артисты не приезжали лет 30. Продюсеры отказывались привозить туда концерты из-за нерентабельности. Но посёлочек находился как раз по пути из одного крупного города в другой, и мы, несмотря ни на что, всё-таки решили заехать туда и порадовать людей нашим "Живым концертом". С собой мы прихватили аппарат с эффектом стелящегося по сцене дыма. Как же душевно нас принимали люди! Сколько человеческого тепла и доброты! Домашняя еда, сало и огурчики, забота в каждом слове! Концерт зрители слушали буквально "не дыша"! Как же они искренне, до слёз, выражали свой восторг, и по-детски трогательно смеялись и радовались, бурно реагируя на все наши шутки между песнями. И вот, в самый разгар концерта, техник вдруг вспомнил про наличие привезённых с собой спецэффектов, и, неожиданно даже для нас, вдруг посреди песни включил аппарат. На маленькую сцену старенького, довоенного Дома Культуры повалил густой дым, запрограммированный на огромный столичный зал. Самый главный седой казак в папахе и орденах, с боевым криком "Макарские горят!!! Макарские горят!!!!!!", громогласно заглушая музыку, бесстрашно бросился в закульсье прямо в густую дымовую завесу. Мы бросились за ним, понимая, что надо как-то очень деликатно успокоить очень уважаемого человека, который с такой лёгкостью, не задумываясь, бросился спасать наши жизни. Я лепетала:-"Простите нас, пожалуйста, простите нас... это не пожар!" Казак не мог успокоиться:-"А что же? Что ж это было?" Я продолжала запинаться: -"Простите нас, простите, это, ну, это спецэффекты такие!". Казак замер, задумался и, ещё тревожно, но уже как мог, более сердечно, по-отечески заботливо, с непереводимым ни на один язык мира русским фольклором, грозно вопросил:-" А на "..." ж вам вообще нужны такие спецеффекты?????". С тех пор мы работаем очень просто, в любых условиях, с огромной любовью и уважением к каждому нашему любимому зрителю. Без спецэффектов....:))))