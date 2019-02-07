"Горят!": Макарские рассказали, как на концерте их "спасали" от спецэффектов
Дуэтом они решили выступить на сцене "старенького, довоенного Дома Культуры", находившегося в небольшом населенном пункте. Местные жители очень обрадовались их приезду, однако не были готовы к спецэффектам.
Накануне на официальной странице известных российских исполнителей Виктории и Антона Макарских (семья ведет общий аккаунт в Instagram) появился новый пост. Они опубликовали фотографию с недавнего концерта и рассказали о комичном случае, который однажды произошел с ними во время работы. Так получилось, что они заехали в поселок, в котором уже лет 30 не было артистов. Встречали их очень гостеприимно: "Домашняя еда, сало и огурчики, забота в каждом слове!".
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Однажды мы давали концерт в таком малюсеньком посёлке, куда артисты не приезжали лет 30. Продюсеры отказывались привозить туда концерты из-за нерентабельности. Но посёлочек находился как раз по пути из одного крупного города в другой, и мы, несмотря ни на что, всё-таки решили заехать туда и порадовать людей нашим "Живым концертом". С собой мы прихватили аппарат с эффектом стелящегося по сцене дыма. Как же душевно нас принимали люди! Сколько человеческого тепла и доброты! Домашняя еда, сало и огурчики, забота в каждом слове! Концерт зрители слушали буквально "не дыша"! Как же они искренне, до слёз, выражали свой восторг, и по-детски трогательно смеялись и радовались, бурно реагируя на все наши шутки между песнями. И вот, в самый разгар концерта, техник вдруг вспомнил про наличие привезённых с собой спецэффектов, и, неожиданно даже для нас, вдруг посреди песни включил аппарат. На маленькую сцену старенького, довоенного Дома Культуры повалил густой дым, запрограммированный на огромный столичный зал. Самый главный седой казак в папахе и орденах, с боевым криком "Макарские горят!!! Макарские горят!!!!!!", громогласно заглушая музыку, бесстрашно бросился в закульсье прямо в густую дымовую завесу. Мы бросились за ним, понимая, что надо как-то очень деликатно успокоить очень уважаемого человека, который с такой лёгкостью, не задумываясь, бросился спасать наши жизни. Я лепетала:-"Простите нас, пожалуйста, простите нас... это не пожар!" Казак не мог успокоиться:-"А что же? Что ж это было?" Я продолжала запинаться: -"Простите нас, простите, это, ну, это спецэффекты такие!". Казак замер, задумался и, ещё тревожно, но уже как мог, более сердечно, по-отечески заботливо, с непереводимым ни на один язык мира русским фольклором, грозно вопросил:-" А на "..." ж вам вообще нужны такие спецеффекты?????". С тех пор мы работаем очень просто, в любых условиях, с огромной любовью и уважением к каждому нашему любимому зрителю. Без спецэффектов....:)))) #гастролимакарских #Макарские #артисты #смешныеистории #живойконцертмакарских #АнтонВикторияМакарские #насцене
Самое интересное началось прямо в разгар концерта. Макарские привезли с собой специальный аппарат, который давал эффект стелящегося по сцене дыма. Они уже и сами забыли, что хотели его использовать, однако прямо посреди выступления о нем вспомнил техник, а потому запустил. И тут присутствующие в зале запаниковали, а один из них, седой казак, с криками "Макарские горят!" даже бросился "спасать" певцов от спецэффектов, приняв их за настоящий пожар.
Виктория сразу стала продумывать, как объяснить, что ничего страшного не происходит. Они с мужем попытались мягко и уважительно это сделать, однако мужчина все равно остался в недоумении. С тех пор они решили больше не использовать спецэффекты во время своих выступлений.
"Вика, у вас такие замечательные песни, и такое искреннее живое исполнение, поэтому спецэффекты только отвлекают", "Настоящая душа живет в наших сёлах, чему доказательство ваш концерт. Вы делаете добро людям, Вам честь и хвала!!!", - написали в комментариях под постом поклонники пары.