"Горят!": Макарские рассказали, как на концерте их "спасали" от спецэффектов

Дуэтом они решили выступить на сцене "старенького, довоенного Дома Культуры", находившегося в небольшом населенном пункте. Местные жители очень обрадовались их приезду, однако не были готовы к спецэффектам.

Накануне на официальной странице известных российских исполнителей Виктории и Антона Макарских (семья ведет общий аккаунт в Instagram) появился новый пост. Они опубликовали фотографию с недавнего концерта и рассказали о комичном случае, который однажды произошел с ними во время работы. Так получилось, что они заехали в поселок, в котором уже лет 30 не было артистов. Встречали их очень гостеприимно: "Домашняя еда, сало и огурчики, забота в каждом слове!".









Самое интересное началось прямо в разгар концерта. Макарские привезли с собой специальный аппарат, который давал эффект стелящегося по сцене дыма. Они уже и сами забыли, что хотели его использовать, однако прямо посреди выступления о нем вспомнил техник, а потому запустил. И тут присутствующие в зале запаниковали, а один из них, седой казак, с криками "Макарские горят!" даже бросился "спасать" певцов от спецэффектов, приняв их за настоящий пожар.

Виктория сразу стала продумывать, как объяснить, что ничего страшного не происходит. Они с мужем попытались мягко и уважительно это сделать, однако мужчина все равно остался в недоумении. С тех пор они решили больше не использовать спецэффекты во время своих выступлений.

"Вика, у вас такие замечательные песни, и такое искреннее живое исполнение, поэтому спецэффекты только отвлекают", "Настоящая душа живет в наших сёлах, чему доказательство ваш концерт. Вы делаете добро людям, Вам честь и хвала!!!", - написали в комментариях под постом поклонники пары.