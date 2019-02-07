«Как мыши погрызли»: Барановская пришла на премьеру фильма в платье с дырками

Сегодня, 10:09 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая посетила показ кинофильма «Пилигрим». Для светского мероприятия Юлия Барановская выбрала красное вязаное платье с необычным декором, который не оценили ее фанаты.

Не так давно дети Барановской стали общаться со своим отцом Андреем Аршавиным. После этого телеведущая решила прокомментировать ситуацию и опровергнуть слухи о возможном возобновлении романа с футболистом.

По словам Юлии Барановской, Андрей Аршавин действительно начал общаться с детьми, но о воссоединении не может быть и речи. По всей видимости, Барановская не будет препятствовать тому, чтобы ее дети общались со своим отцом. Телеведущая отпускает сыновей и дочь к их папе-футболист. Сама она ведет активную светскую жизнь. Вчера Барановская пришла на премьеру фильма в необычном наряде.

Для выхода в свет телеведущая выбрала платье с дырками. Фанаты не оценили модного решения Юлии Барановской. По мнению комментаторов, платье с дырками выглядит так, как будто бы его «мыши погрызли».

Фанаты считают, что платье не подходит Юлии Барановской, так как оно является грубым и не сочетается с «нежной» внешностью звезды. Конечно, нашлись и те, кому понравился наряд с дырками. По словам таких комментаторов, Юлия Барановская выглядела стильно, а осудить такое платье могли лишь «немодные» люди.

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Автор - Анна Пушкина
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