Розовые волосы и борода: эпатажный сын Елены Яковлевой сменил имидж

Сын Елены Яковлевой, Денис Шальных, известен своей эпатажной внешностью. В очередной раз молодой человек сменил имидж, заставив общественность о себе говорить. Теперь у него розовые волосы и борода. Фотоотчет Шальных опубликовал в своем Инстаграме.

26-летний сын российской актрисы Елены Яковлевой в очередной раз эпатировал публику. Денис Шальных перекрасил волосы и бороду в яркий розовый цвет. В Сети предполагают, что таким образом молодой человек выражает свои переживания по поводу недавнего развода.

В браке с девушкой Викторией Денис состоял около двух лет. Сначала супруга поддерживала все увлечения сына Яковлевой, но потом начались скандалы, и пара развелась. Знакомые Шальных говорят о том, что молодой человек отпустил ситуацию. Но смена имиджа, которая последовала после развода, наталкивает интернет-пользователей на мысль об обратном.

Сама Елена Яковлева уже привыкла к эпатажу единственного сына. Татуировками украшено не только тело Дениса, но и лицо. А теперь его волосы и борода приобрели розовый оттенок.

С выбором деятельности Шальных еще не определился. Он был и тренером по фитнесу, и воспитателем, записывал собственные песни, а сейчас работает в столичном барбер-шопе. Именно там сын Яковлевой и сменил имидж, избрав новым цветом для волос розовый.