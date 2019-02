"Все еще на съемной мается": Бузова мечтает о собственной квартире

View this post on Instagram

Давайте обсудим, вы снимаете или у вас своя квартира в ипотеке? Я пока снимаю...хочу купить сразу самую хорошую для себя, мою идеальную квартиру, и надолго 🙌🏻 Кстати, в этом году в два раза увеличилось количество молодых семей, покупающих собственное жилье в ипотеку. 👏🏻👏🏻👏🏻 Это очень хорошо, я рада, что люди верят в стабильность, медицину и будущее нашей страны!🙏🏻