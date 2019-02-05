"Все еще на съемной мается": Бузова мечтает о собственной квартире

Ольга Бузова устала от съемного жилья и вполне серьезно задумалась о покупке собственной квартиры. Она рассказала о том, что уже на протяжении долгих лет мечтает о своем собственном жилье, но пока что мечты так и остаются мечтами.

А дело в том, что на данный момент времени ей пока что не «подвернулся» подходящий вариант. Также на своей странице в социальной сети она поинтересовалась у поклонников, снимают ли они квартиру или взяли в ипотеку. Сама же певица планирует начать поиски своей идеальной квартиры. Она отметила, что хотела бы купить ее сразу. Нужно сделать акцент на том, что доход Ольги Бузовой за 2018 год составил около 257 миллионов рублей.

Также стоит отметить тот факт, что Ольга Бузова рассказала историю о том, как вырубилась на работе. Она опубликовала пост, в котором признавалась, что продолжает нарушать данное себе обещание. И действительно, сидя в гримерке на неудобном стуле, она провалилась в сон из-за сильного недосыпа. Сама певица отмечает, что ей нравится безумно образ жизни, которым она живет, поскольку практически влюблена в работу, но после случившегося решила пересмотреть немного свой график.

Кроме того, Ольгу Бузову раскритиковали за чрезмерно увеличенные губы. Ей сказали о том, что в начале карьеры она выглядела гораздо лучше и намного естественнее. Теперь же фолловеры советуют Бузовой заканчивать с таким количеством косметических процедур.