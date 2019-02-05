"Мерзко, низко": Тимати не пришел на похороны Децла

Из-за этого поклонники Кирилла Толмацкого накинулись на него с травлей, считая, что тот поступил неуважительно. Они даже писали ему: "Утони там!!!!! Тебя все ненавидят!!!".

Известный российский рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля, а уже вчера родственники и поклонники провожали его в последний путь. Прощание происходило в ЦКБ УДП РФ в Москве. Вчера многие были заняты обсуждением того, насколько трагична смерть исполнителя и не заметили одной детали, на которую обратили внимание сегодня.

Так, сегодня в сети появилась информация, что на его похороны не пришел коллега Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати. Такой поворот событий вызвал шквал негодования. Многие начали писать в комментариях под последним постом, который он оставил в Instagram, насколько нехорошо это выглядело с его стороны. Они вспомнили о том, что именно Толмацкий открыл для Тимати дверь в мир шоу-бизнеса, взяв его на подтанцовку к себе в один из первых клипов.









"Ну чО, нига? Не нашлось время проститься, с кем «начинал»? Да, конечно, поваляйся на пляже, придумай Вовчику стишок на 23-е", "Вас сделал Децл, вы у него были подтанцовках держали телефонную трубку, потом спели эту ср**ую песню «плачут труселя ля-ля-ля»? И зазвездился, как твой друг Киркоров, с которым ты ручкался, кстати", "КТО ТО НА ПОХОРОНАХ, А Я КАТАЮСЬ НА ВОЛНАХ", "Вот ты и показал себя....мерзко,низко...", - написали фанаты Децла в комментариях под фото, где Тимати запечатлен на пляже с доской для серфинга.

Стоит отметить, что хотя между рэперами в последнее время все было не настолько гладко, Юнусов все равно посвятил покойному коллеге пост скорби. На личной странице фотохостинга он разместил их общее фото, сделанное в юные годы, а в подписи к нему назвал его "большой частью этой истории".