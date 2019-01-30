Виктория Лопырева родила сына бизнесмену Булатову

Сегодня, 04:46 \\ Шоу-бизнес

В СМИ распространилась информация о том, что 35-летняя Виктория Лопырева 5 февраля родила сына бизнесмену Игорю Булатову. Сама девушка новость не комментирует.

 Беременность модели Виктории Лопыревой была окутана множеством тайн и интригующих историй. Все слухи девушка упорно отказывалась комментировать. Без каких-либо объяснений Лопырева решила оставить и тему родов.

Инсайдеры сообщают, что во вторник, 5 февраля, девушка впервые стала мамой. Она родила бизнесмену Булатову сына. Имя мальчика пока неизвестно.

Сам факт беременности Виктория подтвердила только в конце 2018 года. Хотя интерес к этой теме они подогревала давно. Поклонники вычислили, что Лопырева уже была беременна в период Чемпионата мира по футболу, то есть срок родов должен был подойти в феврале.

На многочисленные вопросы о дате родов Виктория не отвечала. Также долгое время она держала в тайне имя отца своего сына. В Сети разгорелся скандал, когда выяснилось, что забеременела Лопырева от мужа своей подруги – бизнесмена Игоря Булатова.

Рожать Лопырева решила в США. Туда она улетела еще перед Новым годом. Со своими подписчиками девушка обсуждала вопросы материнства, а также свободное время проводила в компании своего возлюбленного и отца ребенка Игоря Булатова.

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Автор - Мария Титова
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