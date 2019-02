"Невзначай понтанулась": Неймар пригласил Викторию Боню на свой день рождения

View this post on Instagram

#NJR27 @neymarjr Great #bdayparty! So emotional 🙏🏼 Get better soon! Вчера Неймар отмечал свой 27 день рождения. Это была самая весёлая вечеринка года)) Жаль, я не могу показать вам многое, но танцы были веселые 🤘🏽 К сожалению, совсем недавно он получил травму и сейчас передвигается на костылях :(