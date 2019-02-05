"Невзначай понтанулась": Неймар пригласил Викторию Боню на свой день рождения

Праздник отмечали в Париже. Российская телеведущая не упустила шанса лично встретиться с бразильским футболистом, а потому ради этого даже оставила в Монако шестилетнюю дочь с поломанной рукой.

Накануне на официальной странице известной 39-летней российской телеведущей Виктории Бони появилась новая видеозапись, на которой запечатлен облаченный в красный костюм заграничный спортсмен Неймар. Бывшая участница скандальной телестройки "Дом-2" похвасталась тем, что побывала на его дне рождения. По всей видимости, знаменитости действительно поддерживают хорошие отношения, раз он решил позвать ее на свой праздник.









Стоит отметить, что подписчики отреагировали на такой поворот событий весьма неоднозначно. Мнение разделилось, так как одни считали, что Боня их обманывает, рассказывая о дружбе с Неймаром, вторя: "Вас-то кто туда пригласил, Вика?", а другие охотно в нее верили. Тем не менее, положительных комментариев все равно было намного больше.









"Платье супер! Очень стильное, вам идёт!", "Викуся пошла бычка искать! На эти ножки загорелые обязательно найдется","Вика просто невзначай понтанулась, что присутствовала на днюхе у Неймара))))", - написали они в комментариях к посту.