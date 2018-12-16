Шаманы общались с пришельцами? Найдено древнее свидетельство контакта с инопланетянами

Ритуальный мешочек, содержащий в себе множество странных предметов, однозначно свидетельствует о связи с пришельцами, уверены уфологи. Кроме того, древние практики контакта с инопланетянами подтверждают и современные шаманы.

В пещере Боливии найдено наскальное изображение, где изображён фрагмент древнего ритуала. Кроме того, там же археологи обнаружили странный предмет – ритуальный мешок с необычными предметами, которые использовались шаманами в своих обрядах.

Международная группа археологов во главе с Мелани Миллер из Университета Отаго в Новой Зеландии заявила, что это единственное для Боливии настолько древнее свидетельство религиозного культа – оно датируется примерно 2000 годами до н.э. Они нашли бирюзовые бусы, цветные нити, косички из человеческих волос, верблюжьи кости и некоторые другие предметы.

Однако уфологи считают немного иначе. По их словам, найденные предметы были использованы шаманами в ритуалах, позволяющих связываться с пришельцами. Уже неоднократно эксперты заявляли, что древние цивилизации общались с инопланетянами. Свидетельством этого, по их словам, являются множественные мегалиты, которые были возведены в глубокой древности внеземным народом, чтобы иметь средство связи. При этом в местности, где нет таких мегалитов, шаманы обращались к древним практикам.

Интересно, но даже современный африканский шаман Кредо Мутва считает, что «предки людей пришли с неба», то есть были пришельцами, а сам он рассказывал о похищении инопланетянами. Народ, к которому он принадлежит, называл инопланетян Читаули. Мутва также упоминал о специальном ритуале, которому и научили внеземные цивилизации. Он очень похож на древнее свидетельство контакта с пришельцами, которое найдено в Боливии.