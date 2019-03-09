Призрак? На видео зафиксирован мистический полупрозрачный силуэт

Сегодня, 12:03 \\ Наука / Сверхъестественное

На кадрах видно, что в левой части экрана рядом с маленькой девочкой появляется пугающий силуэт. Эксперты уверены, что оператору удалось заснять настоящего призрака.

Мистические и загадочные явления, которые невозможно объяснить с точки зрения науки, происходят в различных частях света ежедневно. Заядлые скептики уверяют, что подобное обычно является оптическим обманом, иллюзией, недостатками технического оборудования. Многие фотографии и видео действительно являются ненастоящими. Однако эксперты в таких делах могут очень легко отличить фальсификацию от правды. Так, накануне в сеть попал небольшой ролик, на котором запечатлены кадры обычной семейной прогулки, возможно, в Индии. Маленькая девочка вместе со своей матерью наслаждается природой. Однако прогулка обернулась странным и необъяснимым явлением. Начиная с 1:37, камерой был зафиксирован мистический полупрозрачный силуэт. Можно увидеть, что он начинает движение рядом с девочкой с левой стороны экрана и уходит за его границы.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=MMgBHnhFVMc]

По словам пользователей, можно отчётливо увидеть, как неожиданный гость будто шагает, как настоящий человек. Некоторые согласны со специалистами по сверхъестественным наукам в том, что странный силуэт действительно является призраком. Однако другие убеждены в том, что запись – просто фэйк, как и большинство находящихся в интернете.

Некоторые связывают возможность теории существования призраков даже с работами и взглядами Альберта Эйнштейна. По словам известного в определенных кругах исследователя привидений Джона Качуба, учёный доказал, что любая энергия во Вселенной является постоянной. Однако возникает вопрос, что с ней происходит, когда человек умирает. Если она не разрушается, то, вероятно, согласно теории физика, преобразуется в какую-то иную форму. Именно этой формой, уверен Качуба, и становятся призраки.

Тем не менее, официальная наука не подтверждает существование призраков, поскольку не было, по мнению учёных, представлено ни одного убедительного доказательства существования сверхъестественного.

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Автор - Альбина Холодная
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