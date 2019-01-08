Москва стоит на костях: Эксперт рассказал о 7-этажном древнем некрополе под Кремлём

Тайны древней Москвы ни для кого не в новость. Известно, что старый город, ушедший под землю на несколько этажей, до сих пор доступен энтузиастам, знающим лазейки. Сегодня исследователь древней Москвы и специалист по биоэнергетике делится с нами тайнами кремлёвских катакомб.

Московский кремль – одно из самых опутанных тайной мест столицы. Во многом это обеспечено строжайшей секретностью комплекса. Самым очевидным из вариантов является правительственный бункер под Красной площадью, построенный ещё во времена СССР.

Бункер нередко фигурирует в голливудских фильмах, и воспринимается уже как нечто само собой разумеющееся. Однако, приглашённый в редакцию эксперт делится более древними тайнами Кремля, которые насчитывают без малого 1000 лет.

Ряд специалистов с оккультным профилем считают, что под красными строениями расположен огромный комплекс захоронений – до 7 этажей в глубину, причём самые древние из «могил» - тысячелетней давности. Массовые подземные курганы принято соотносить с особым энергетическим статусом места – расположение Кремля считается местом силы.

Со слов эксперта, древние правители отлично знали об энергетических возможностях места и старались использовать эту силу в своих целях. Через специальную систему обрядов, зарождённых ещё в языческой Руси, древние волхвы могли высвобождать в некрополе огромную энергию, скрытую в земном чреве, и направлять её на массовые исторические события – как помощь в победе над врагом, например (считается, что Дмитрий Донской и Александр Невский своими победами обязаны, в первую очередь, оккультным практикам и поддерживающим их волховским силам).

Тёмные оккультные практики, которые запрещены в христианстве, были вполне в ходу в древней Руси. Среди их числа – волхование на энергии усопших. С этой целью специально возводились курганные комплексы на десятки тысяч захоронений, крупнейший из которых находится в Москве, под Кремлём.

«Цилиндрическое строение глубиной в 7 этажей включает в себя как минимум несколько десятков тысяч безымянных захоронений. Особая «храмовая» форма огромной усыпальницы, как и силовой статус места позволяли древним волхвам и тайным практикам уже православных князей и царей совершать массовое влияние на исторические события», - делится с нами эксперт.

Считается, что сожжение старого деревянного Кремля было как раз попыткой уничтожить мощнейший источник энергии, который теперь плотно законсервирован, но дожил до наших дней. По словам эксперта, современная Москва буквально «стоит на костях».