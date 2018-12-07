Призрак напугал женщину: Приведение устроило световое шоу в многоэтажном доме

Пострадавшая вышла ночью на улицу и увидела в окне соседей беспрерывное мигание света. Появившийся у окна тёмный прозрачный силуэт насторожил женщину, ведь соседи были в разъездах. Женщина могла стать свидетелем паранормального явления и «шалостей» привидения.

Хотя официальная наука категорически отвергает существование духов и потустороннего мира, но охотники за приведениями периодически доказывают обратное. Недавний случай тому подтверждение.

На днях Анна Кастро, которая проживает в Питтсбурге штат Пенсильвания, около 2-х часов ночи вышла на улицу. Женщина проживает в многоэтажном доме, из-за бессонницы она решила спуститься к своей машине и там послушать музыку, чтоб не будить соседей.

Но спустившись вниз ей было не до прослушивания песен. Девушка заметила, как в одной из квартир внезапно начал включаться и выключаться свет. Она решила заснять увиденное после того, как заметила чёрный шар, передвигающийся по комнате. Призрак напугал женщину, но она продолжила съёмку.

Исследователи паранормальных явлений посмотрели её записи и действительно обнаружили чёрный шар, движущийся вокруг переднего окна, который на несколько секунд принимает форму темной фигуры.

Сначала исследователи подумали, что в квартире происходит вечеринка и возможно её жители решили повеселиться. Но после дальнейшего рассказа девушки, сомнений в том, что это именно приведение устроило световое шоу в многоэтажном доме, не было.

Дело в том, что это квартира находилась сразу под квартирой девушки. Снимать видео она начала по той причине, что никого в ней быть не должно. Соседи в это время находились в отъезде.

Охотники за приведениями с разрешения Анна Кастро выложили видео на своём YouTube-канале. По их мнению это очень хороший «улов» и очередное доказательство потустороннего мира.