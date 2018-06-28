В Украине опасаются бедности после ухода российского бизнеса

Вместе с ним страна потеряет множество инвестиций и рабочих мест. Такой результат прогнозирует экс-парламентарий Анна Герман.





По её мнению, сейчас Украина нуждается в любых инвесторов. Не время следовать лозунгу президента Петра Порошенко "Прочь от Москвы", когда жизнь большинства граждан оставляет желать лучшего. Анна Герман опасается, что уход российских предпринимателей приведет к ещё большему обнищанию населения.

Бывший депутат Верховной рады подчеркнула, что бизнес в Украине делают не пособники Кремля, а сами украинцы. Россияне же вкладывают деньги в развитие той или иной индустрии, создавая необходимые рабочие места для местных жителей. Анна Герман считает, что люди готовы проголосовать за антироссийскую позицию, а за уход от бедности. Об этом она рассказала в эфире украинского телеканала "112".