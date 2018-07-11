Власти Крыма пророчат Украине "новый майдан" ради богатства

Сегодня, 10:18 \\ Политика / Точка зрения

К такому исходу может привести политический коллапс в стране - считает председатель Совета Республики Владимир Константинов.

 Парламентарий из Крыма заметил в событиях на территории Украины тревожные сигналы, свидетельствующие о проблемах действующей власти. Владимир Константинов отметил: действия украинских политиков "не выдерживают никакой критики". Он пророчит очередной передел власти "основными кланами" ради денег.

Владимир Константинов считает, что конфликт может выплеснуться в "новый майдан". Под прикрытием народного восстания, политические силы попытаются захватить остатки богатства, ещё сохранившиеся в Украине. А на этом фоне огромное количество украинцев попытаются уехать из обнищавшей страны.

Напомним, последний "майдан" состоялся в конце 2013 года. Поводом для негодования стал отказ премьера Николая Азарова подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Это привело к конфликту в центре Киева между радикальными демонстрантами и спецподразделением МВД "Беркут", в результате которого погибли около сотни человек. Под давлением протестующих, президент Виктор Янукович был вынужден покинуть страны.

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Автор - Александр Лубяной
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