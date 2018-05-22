«Мы уже идем»: в Раде пригрозили России «украинской оккупацией»

По мнению Игоря Мосийчука, 4 ноября Россия празднует не День народного единства, а «освобождение от украинской оккупации». В своем Facebook украинский нардеп написал, что Украину успокоит лишь разрушение Кремля.

В Верховной Раде снова высказались о России. В этот раз там пригрозили «украинской оккупацией». На своей странице в Facebook украинский депутат Игорь Мосийчук поделился своим мнением о празднике, который 5 ноября отмечают в России.

По словам депутата, в этот день Московию покинуло 12-тысячное войско польского гетмана Ходкевича. В число солдат войска входили 8 тысяч казаков Украины. Мосийчук пишет, что украинцы уже через 6 лет повторно вторглись на территорию Московии и дошли до Москвы, уничтожая крепости и войска. Тогда россияне признали свое поражение и оформили перемирие.

Игорь Мосийчук заявил, что сейчас история повторяется. По словам депутата Рады, Россия разбудила Нацию воинов и теперь Кремлю грозит новая оккупация. Мосийчук пригрозил России «украинской оккупацией» и заявил, что Москва будет повержена, а вся страна будет разделена между странами-победителями. Иными словами, в Раде пригрозили «украинской оккупацией», которая разрушит Россию и расколет страну на территориальные части, которые потом отойдут другим государствам. «Мы уже идем», - написал Игорь Мосийчук.

В комментариях пользователи из Украины поддержали высказывания депутаты. Россияне же возмутились словами нардепа и пишут, что он оскорбил День народного единства. По всей видимости, именно это и хотел сделать Мосийчук.