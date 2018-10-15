СМИ: Ангела Меркель покинет пост главы ХДС

Канцлер ФРГ не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы Христианско-демократического союза в декабре этого года. О своем решении Ангела Меркель завила в ходе заседания правления ХДС.

Как сообщает издание Bilt, Ангела Меркель покинет пост главы ХДС. На грядущих выборах, намеченных уже на декабрь 2018 года, она не станет принимать участие в выборах.

СМИ пишут, что Ангела Меркель уже оповестила ХДС о своем уходе с поста главы. Причиной такого решения может быть падение количества голосов, которые партия получила на выборах в Гессене.

Однако, Ангела Меркель не намерена уходить с поста канцлера ФРГ. По данным источников, этот пост она оставлять не хочет. Ангела Меркель была главой ХДС с 2000 года, кто теперь может занять ее место – пока что не известно.

Как пишут в СМИ, в ХДС стали все чаще появляться критики, которые высказываются против Меркель. Женщина-политик уже подняла на обсуждение тему того, что пост председателя партии и должность главы правительства ФРГ может быть разделена.