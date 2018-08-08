По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть юридическое образование и это является плюсом для президентства. Однако у него нет опыта в политике, но это может стать не минусом, а «жирным» плюсом.

По состоянию на сентябрь за Зеленского согласились бы голосовать многие украинцы. В одном из рейтингов было указано, что комик оказался на втором месте после Юлии Тимошенко. Рейтинги нельзя назвать полностью достоверными, так как в них опрашиваются не все жители Украины. Сам Зеленский предпочитал не комментировать данную тему и не подтверждал того, что пойдет на президентские выборы.

Во время последнего выпуска шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах. Шоумен назвал ряд шуточных плюсов и минусов того, чтобы быть президентом.

Владимир Зеленский не дал четкого ответа и оставил интригу. По словам шоумена, он еще над этим думает. «Я идти в президенты не хо…тя, посмотрим», - сказал Зеленский, намекнув, что все-таки это возможно.

Владимир Зеленский отметил, что он, если бы стал главой Украины, поставил бы на пост министра обороны «правильного человека». По словам комика, пост минобороны должен занимать человек, который не отправляет людей на войну, а сам оттуда вернулся.