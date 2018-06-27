«Очень большая вероятность»: В США заявили о начале войны с Китаем

Экс-командир сил США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжесс считает, что американско-китайская война может начаться через 15 лет.

В США нередко высказываются о возможных войнах и столкновениях с другими странами. В этот раз там завили о начале войны с Китаем. По мнению Бена Ходжесса, есть «очень большая вероятность» того, что в скором времени американским военным придется воевать с китайскими.

Бен Ходжесс считает, что иными методами США не смогут справиться с «угрозой» Китая. Своим мнением экс-командир американских сил в ЕС поделился в Варшаве на форуме безопасности. По словам Ходжесса, Европе стоит уделить большее внимание своей обороне, так как США важно сконцентрироваться на вопросах Тихоокеанского региона и «китайской угрозе».

Генерал-лейтенант отметил, что силы США нуждаются в опоре, которую им может дать Европа. Война с Китаем, считает он, не является неизбежной. Однако, ее вероятность крайне велика.