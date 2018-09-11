"Силы России" не будет: Поклонская отрицает создание политической партии

Сейчас внимание депутата полностью занимают дети из Донбасса. Об этом она написала на своей страницах в Facebook и "ВКонтакте".

Ранее в СМИ появился слух, что члены Госдумы Наталья Поклонская и Сергей Железняк планируют создание собственной политической партии под названием "Сила России". Она могла стать оппозицией для "Единой России". Предполагалось, что к этому решению политиков подтолкнуло увольнение с руководящих постов во фракции. Ранее Наталья Поклонская была заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. А её коллега Сергей Железняк недавно освободил должность замсекретаря генсовета "Единой России".

Теперь Наталья Поклонская публично опровергла создание какой-либо партии. Депутат также отрицает сбор средств на организацию. Она подчеркнула, что сосредоточила свои усилия на лечение детей, доставленных из самопровозглашенных республик. В ближайшем будущем Наталья Поклонская обещает развивать этот благотворительный проект. По словам политика, она привыкла к различным спекуляциям на её имени. Сергей Железняк также не подтвердил слухи в разговоре с РИА "Новости".