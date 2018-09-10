Болтон заявил о возможной встрече Путина и Трампа в Вашингтоне

Советник президента США допускает приезд российского лидера. Однако мероприятие может состояться лишь в 2019 году.

Владимир Путин и Дональд Трамп готовятся побеседовать в Париже. Оба президента прибудут в столицу Франции 11 ноября для мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. По словам Дональда Трампа, официально переговоры организовывать не будут.

24 октября Джон Болтон заявил журналистам "Интерфакса", что президенты используют посещение Парижа для обсуждения саммита на территории Вашингтона. Ранее Дональд Трамп приглашал российского коллегу посетить столицу США. Если возможную встречу удастся воплотить в жизнь, глава Белого Дома намерен отправиться в Москву с ответным визитом Владимиру Путину.

Дональд Трамп остался доволен результатами первого американо-российского саммита, которой состоялся в Хельсинки 16 июля. После этого президент загорелся идеей продолжить личное общение с Владимиром Путиным, о чем неоднократно заявлял широкой аудитории.