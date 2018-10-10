Американское издание National Interest просит "не шутить" с российским "Триумфом"

Военный журнал Соединенных Штатов Америки National Interest написал о том, почему зенитная ракетная установка C-400, принадлежавшая России, может нести серьезную угрозу.

Американские власти угрожают санкциями тем странам, которые намерены купить российскую военную установку. Американские журналисты уверяют, что такие меры были приняты не зря, утвердив, что «С «Триумфом» шутки плохи». По данным источника, Индия больше всех была заинтересована в покупке ЗРС «Триумф», за что получили угрозу со стороны Америки.

Журналисты портала National Interest написали в своем издании, что современные модернизированные системы позволяют использовать улучшенные радиолокационные станции. С такой РЛС C-400 может обнаружить любую цель, находящуюся в воздухе. Они отмечают, что данная зенитная ракетная установка включает сразу четыре разных типа ракет. Данная возможность позволяет заменить эшелонированную систему ПВО.

Такая новая военная техника дает возможность сделать огромный шаг вперед в создании новых усовершенствованных видов оружия. ЗРС C-400 была спроектирована на базе C-300, однако с имеющимися достоинствами предыдущей установки, «Триумф» стал еще более «смертоносным».

К слову, в октябре Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт, в котором говорится о поставке в Нью-Дели пяти ЗРС C-400. Цена «Триумфа» в условиях контракта составляет 5,43 миллиарда долларов.