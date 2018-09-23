Дональд Трамп объявил ситуацию с мигрантами из Гондураса чрезвычайной

Власти Соединенных Штатов Америки сильно обеспокоены ситуацией, которая складывается на границе с Мексикой. Сообщается, что более 7 тысяч мигрантов идут со стороны южной границы страны.

Дональд Трамп немало известен тем, что ведет борьбу с мигрантами в США. Однако президент глубоко обеспокоен надвигающимся караваном мигрантов из Гондураса, который намерен пересечь границу Америки. Об этом заявляет госсекретарь США Майк Помпео.

Сообщается, что беженцы покинули Сан-Педро-Сула 18 октября. Этот город расположен на севере Гондураса. В караване числилось около четырех тысяч человек. ООН добавил, что с момента, как мигранты пересекли Сальвадор, затем Гватемалу и Мексику, их количество выросло до семи тысяч человек.

Президент Соединенных Штатов Америки объявил данную ситуацию чрезвычайной и предупредил Вооруженные силы, а также Службу таможенного и пограничного контроля, что это национальное чрезвычайное положение. По данным властей, беженцы насильно пытались пересечь границу Гондураса. В бегстве не обошлось без нападений — было ранено несколько сотрудников полиции. Сейчас караван в Мексике просит о временном убежище. Такие просьбы принимаются от беременных женщин, детей и подростков, а также от пожилых лиц.

Дональд Трамп также заявил, что если власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора не укрепят свои позиции на границе, то США немедленно остановит финансовую помощь.

Трамп ведет войну с миграцией с 2017 года. Он считает, что все мигранты являются беглыми преступниками, которых нужно депортировать. Спустя пять дней после своей инаугурации, Дональд Трамп подписал указ о сооружении стены на границе с Мексикой. К сожалению для Трампа, Конгресс и по сей день не выделил нужное количество денег для постройки этой стены.