Дональд Трамп заявил, что считает себя националистом

Президент США, выступая в Техасе на митинге в поддержку Теда Круза кандидата в сенат от Республиканской партии, рассказал, почему считает себя националистом.

Он заявил, что слово «националист» считают старомодным и не рекомендуют использовать. Однако, по мнению главы США, это не так. Трамп рассказал, что ему очень нравится это слово. Более того, политик призывает людей его употреблять. Помимо этого, лидер США назвал националистом себя. Таким образом, он решил противопоставить себя приверженцам глобализации, охватившей весь мир.

Как подчеркнул президент, «демократы намерены вернуть власть жадным глобалистам, которые заботятся о том, что все было хорошо в мире, а не в собственной стране». Дональд Трамп, говоря о том, что он – националист, указал, какие имеет приоритеты. Для него важнее всего интересы США.

Интересно, что ранее американский глава никогда не говорил о себе в таком духе. Речь на митинге стала в этом смысле уникальной. Отмечается, что националистом президента США называли только политические соперники, критикующие проводимую им политику. В первую очередь, именно так о нем говорил известный сенатор Джон Маккейн. Аналогичные заявления также были слышны и от бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако еще в период предвыборной кампании он использовал лозунг «Америка прежде всего».