Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила продлить свой отпуск на неделю. Накануне чиновник заявила, что прощает “всех, кому должна” и объявила о своей отставке. Однако, прошло 11 дней, а ответа от президента так и не поступило.

Жданова запомнилась забайкальцам как руководитель, который “оптимизировал” систему здравоохранения края. Это обернулось массовыми увольнениями как старшего, так и среднего и младшего медицинского персонала. В частности, из 70 работников кардиологического диспансера осталось всего 15. Среди них только 1 кардиолог (ЗабТВ).

С оптимизацией связывают и рост смертности населения на 5%. Это около 300 человек, которых не смогли спасти. Накануне ресурс Чита.ру предложил читателям 3 варианта развития событий: Президент принимает отставку Ждановой, и она уходит с поста; президент не принимает отставку, и она продлевает отпуск; президент не принимает отставку, и губернатор возвращается к своим обязанностям. Врио главы региона не назначен до сих пор.