В Македонии провели референдум о переименовании государства

Депутаты парламента Македонии приняли решение о поправке в Конституции, отвечающей за переименовании страны.

19 октября депутаты Народного собрания Македонии проголосовали за изменение пункта в Конституции о переименовании страны на Северную Македонию, сообщает BBC News. 80 голосов было собрано за переименование Республики. Против данного решения проголосовало 39 депутатов. Всего принимало участие в голосовании 120 человек. За пару дней перед голосованием помощник секретаря США по делам Европы и Евразии Митчелл написал письмо оппозиции Македонии с просьбой поддержать решение об изменении поправки.

17 июля было подписано соглашение между странами Греции и Македонии. В случае изменении названия государства на Республику Северную Македонию, она сможет открыть дорогу в членство с такими политическими государственными объединениями, как Евросоюз и НАТО. Это соглашение также должно решить конфликт с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с названием северной греческой области. Таким образом, республика принимает условия договора с Грецией ради участия в этих объединениях.

Противники данного решения в Скопье высказались о том, что в стране состоялись похороны свободы и прав граждан страны. В то время, как Евросоюз выступил с поддержкой и назвал этот день «важным шагом». Президент Косово Хашим Тачи сказал, что его страна также поддерживает голосование и радуется такому результату.

Македония уже пыталась провести однажды референдум о внесении данной поправки, однако он не состоялся из-за низкой явки избирателей.