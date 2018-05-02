США предложили передать Украине “устаревшие” корабли

В предложение участвуют устаревшие фрегаты, которые уже были сняты с вооружения.

Военный атташе США сделал Киеву предложение о передаче старых военных фрегатов.

Как сообщается, данное вооружение сможет значительно увеличить оборону ВМС в Азовском и Черном морях.

Данная передача произойдет в рамках "Избыточной программы”. Под нее попадают старые корабли, которые были изготовлены в 1970-х годах, из серии Oliver Hazard Perry.

Отмечается, что США уже и ранее работали по такой программе. Так несколько фрегатов теперь находятся на вооружении и Турции и еще нескольких странах. Помимо этого, по данной программе Штаты уже передавали Украине вооружение.

Даже несмотря на безвозмездную передачу, Украине придется взять на себя транспортировку кораблей, а также их последующую модернизацию.

Напоминаем, что Курт Волкер, который является спецпредставителем Штатов по Украине, утверждает, что именно РПЦ является главным виновником церковного раскола на Украине. Он привел в пример ситуацию, что РПЦ благословляла местные танки перед военными действиями в сторону Украины.