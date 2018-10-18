Путин: Россия нанесет ядерный удар только после запуска противника

Россияне "попадут в рай", как мученики, а противники "сдохнут" в результате возмездия. Именно такую концепцию президент описал на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Владимира Путина, Россия никогда не нанесет ядерный удар в качестве превентивной меры. Российские ракеты взлетят лишь тогда, когда военные убедятся в аналогичных запусках со стороны противника. О ракетном нападении своевременно сообщит система раннего предупреждения. Она за несколько секунд обнаружит старт ядерных снарядов, рассчитает их траекторию и место удара.

Владимир Путин отметил, что в этом случае произойдет мировая катастрофа. Однако россияне не должны стать её инициаторами. В то же время, конкуренты должны быть уверены в незамедлительном и неизбежном "возмездии". По словам президента, агрессоры даже не успеют раскаяться перед своим уничтожением.

Глава России подчеркнул, что в основе безопасности современного мира лежит равновесие ядерного потенциала. Поэтому государства должны развивать этот вид вооружения наравне с соседями. Так Россия намерена компенсировать новые средства противоракетной обороны США собственными ударными комплексами. Владимир Путин добавил, что сейчас российская армия опережает все остальные страны. В частности, по наличию гиперзвукового оружия. Конкуренты приступят к испытаниям собственных средств лишь через несколько лет, а Россия уже вооружается. Так президент отметил систему "Авангард".