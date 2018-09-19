Путин объяснил операцию в Сирии разгулом терроризма

Если бы Россия не вмешалась в ситуацию, она рисковала столкнуться с боевиками у своих границ. Об этом президент заявил во время речи в дискуссионном клубе "Валдай". Его заседание проходят в Сочи с 15 по 18 октября.

Российские военные начали операцию в Сирии в 2015 году. Как объяснил Владимир Путин, к гражданской войне в регионе привел разгул терроризма. Преступные организации грозили разрушить государственные механизмы САР, а затем приступить к подрывной деятельности в соседних странах. Президент России отметил, что со временем от террористов могла пострадать и сама Россия.

Однако её армия поддержала сирийские войска и помогла местному правительству сохранить государственность. Операция все ещё продолжается, однако к настоящему моменту солдатам удалось вытеснить бойцов террористических организаций на 95% территории Сирии. Владимир Путин отметил, что России удалось полностью выполнить намеченный план действий.