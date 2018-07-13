Лавров высказался о провокациях Запада в адрес России

Российское правительство готово встретить новые выпады со стороны зарубежных политиков. Об этом глава МИД заявил в интервью зарубежным СМИ: RT France, Paris Match и Le Figaro.

В беседе с Сергеем Лавровым журналисты затронули обвинения России в кибератаках, поступивших от США, Нидерландов и Великобритании. Министр неодобрительно высказался о вбросах, которые уличают россиян "во всех смертных грехах". По его словам, большая часть аргументов Запад распространяет через СМИ, игнорируя международные правовые нормы. Сергей Лавров призвал "серьезных людей" не воспринимать информацию о проблемах, которую журналисты распространяют в таком формате.

Сергей Лавров отметил, что недавно СМИ привели новые данные о событиях, произошедших около полугода назад. Он отметил, что шесть месяцев - не предел для СМИ. Ведь накануне Россия получила обвинения в смерти Николая Глушкова, занимавшего пост вице-президента "Аэрофлота". Бывший предприниматель скончался в Лондоне, находясь под политическим убежищем. Глава МИД пообещал отвечать на провокации СМИ в адрес России через отечественных журналистов, но соблюдая дипломатические стандарты.

Напомним, в начале октября Вашингтон заявил о хакерской атаке на США в 2014 году со стороны семи российских разведчиков. Среди пострадавших оказались Всемирное и Американское антидопинговые агентства и ОЗХО. С подобным обвинением выступило МИД Великобритании и Минобороны Нидерландов. У них хакеры поразили объекты СМИ, бизнеса и спорта.