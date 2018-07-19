Трамп объявил о скором возвращении пастора Брансона из Турции

Сегодня, 18:19 \\ Политика

Белый дом прилагает максимум усилий, чтобы американский священник оказался на родине. Так президент США пишет на своем микроблоге в Twitter.

 По данным агентства Anadolu, 12 октября суд Измира в Турции осудил пастора Эндрю Брансона и приговорил к 3 годам лишения свободы. Но тут же отпустил из-за отбытого срока под домашним арестом. Священника тут же освободили из под стражи. Власти также позволили ему покинуть страну. Дональд Трамп следил за судебным процессом и одним из первых объявил об окончательном решении. Он надеется, что Эндрю Брансон скоро в целости и сохранности возвратится в США.

Напомним, в 2017 году пастора арестовали по подозрении в шпионаже и связях с террористами, разделяющими идеи Фетхуллаха Гюлена. По мнению следствия, священник причастен к попытке государственного переворота в Турции, организованной в 2016 году. Местная прокуратура требовала для американца тюремного срока в 35 лет. В июле правоохранители поместили Эндрю Брансона под домашний арест из-за его состояния здоровья. В августе США выразила недовольство процессом и ввела санкции против глав турецкого МВД и Минюста. Существует версия, что Дональд Трамп заключил сделку с правительством Турции, а Эндрю Брансона отпустили в обмен на ослабление санкций.

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Автор - Александр Лубяной
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