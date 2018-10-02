Губернатор Курской области добровольно ушел в отставку

Сегодня, 15:56 \\ Политика

Примечательно, что Александр Николаевич Михайлов осуществлял обязанности главы региона вот уже более 17 лет подряд.

 Отечественные СМИ передают срочную новость, согласно которой губернатор Курской области Александр Михайлов добровольно ушел в отставку. О своем решении он заявил 11 октября, до этого он не говорил, что собирается его принять. В службе по связям с общественностью администрации региона подтвердили, что глава действительно ушел в отставку.

 Перед тем, как сложить полномочия, Михайлов подписал указ, согласно которому после прекращения профессиональной деятельности губернатор Курской области получает некоторые преимущества, в числе которых бесплатный проезд до Москвы и обратно, которым можно воспользоваться дважды в год, охрана места проживания еще на год, а также бесплатное погребение.

Сам губернатор уже подпадает под данные льготы, так как соответствует одному из пунктов - достиг пенсионного возраста. На сегодняшний день Александру Николаевичу уже исполнилось 67 лет.

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Автор - Мартина Корф
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