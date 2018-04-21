Минпромторг научит металлургов отливать хорошую сталь для автомобилей

Сегодня, 15:52 \\ Политика

Российские специалисты увлеклись дешевыми деталями и разучились качественно делать сложную продукцию. Об этом 10 октября сообщил заместитель главы ведомства Александр Морозов на конференции "АвтоЭволюция 2018".

 Чиновник заявил, что российские металлурги никогда не умели отливать хороший металл для нужд автопрома. А в последнее время они начали выпускать больше плоского проката и дешевой арматуры, которую отправляют на экспорт. В то же время, Россия потеряла технологии создания высокохромистых и тонких горячекатаных деталей. Александр Морозов признал, что Минпромторг частично виноват в сложившемся положении вещей. И он же намерен исправить его.

Сотрудники министерства помогут металлургам разработать новые технологии создания материалов для отечественных материалов. В проекте задействован научный центр "ЦНИИчермет", который призван научить рабочих современным металлургическим процессам. Отдельно в правительстве рассмотрят вопрос о финансировании и поставках оборудования. Александр Морозов планирует оперативно решать проблему с избытком продукции для автопрома, если такая возникнет в ходе реформ.

Замминистра верит, что чиновники вместе с металлургами найдут способы преодолеть кризис и ликвидировать технические недостатки. Процесс поможет стимулировать экспортная конъюнктура. Александр Морозов отметил, конкуренция на внешнем рынке складывается не в пользую российских предприятий.

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Автор - Александр Лубяной
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