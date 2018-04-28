США могут дорабатывать F-35 из-за уязвимости перед C-300

Пентагон сомневается в "невидимости" новейшего истребителя и устраивает очередные испытания. Так предполагают эксперты издания EurAsian Times.

Не так давно Россия передала Сирии свои зенитно-ракетные комплексы С-300. По мнению индийского СМИ, установки существенно улучшат обороноспособность страны в пределах одного региона. Похожую сделку теперь планирует совершить Иран. Самолеты F-35 Lightning II от американской компании Lockheed Martin оборудованы системой радиолокационной защиты. В теории, она может скрыть истребитель от сенсоров С-300. Однако в реальных возможностях истребителя не уверены даже производители.

Накануне Пентагон объявил о дополнительных испытаниях F-35. По данным EurAsian Times, мероприятия призваны доработать оборудование самолета. Инженеры-конструкторы ориентируются на техническую документацию С-300, которую сумела раздобыть США. Аналитики добавили, что части ЗРК американцам удалось купить у Белоруссии. Похожей тактики придерживается Израиль, который заплатил Греции за доступ к российским зениткам. Таким образом страна готовится противодействовать С-300 из Ирана.