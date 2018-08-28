Британские СМИ: Путин превратит Ливию во «вторую Сирию»

Спецслужбы Великобритании уже оповестили премьер-министра страны Терезу Мэй о «планах» России. Якобы, Путин хочет, чтобы Ливия превратилась во «вторую Сирию».

Как пишет британская газета The Sun, руководители спецслужб крайне встревожены намерениями президента России Владимира Путина. Якобы, он превратит Ливию во «вторую Сирию». По данным британских СМИ, Путин сделает это для того, чтобы одержать власти над крупнейшим маршрутом, по которому осуществляется нелегальная миграция в Европу.

Издание The Sun, ссылаясь высокопоставленных инсайдеров из британского правительства, утверждает, что в восточную Ливию уже прибыли офицеры военной разведки ГРУ России. Изначально они прибыли туда для обучения и развития канала связи.

Помимо этого, журналисты Великобритании считают, что Россия оказывает поддержку главе Ливийской национальной армии маршалу Халифу Хафтару. Якобы, Путин «снабжает» его войско крупной военной техникой и тяжелым вооружением. По данным издания, Россия уже разместила в Ливии свои ракеты «Калибр» и системы ПВО С-300. Британские СМИ утверждают, что в прибрежных ливийских городах Тобрук и Бенгази Путин также разместил две военные базы.

Журналисты утверждают, что Путин повторяет «сценарий Сирии и Крыма». По данным издания, президент России использует неконтролируемые территории для увеличения влияния на Запад. В британском парламенте уже выдвинули требования о том, чтобы правительство страны отреагировало на «российскую угрозу».