Великобритания проводит в Омане учения с дронами "против России"

Военные из Великобритании проводят учения в Омане, где впервые используют дроны. Отмечается, что их стоимость совсем невелика - около 1,3 тысяч долларов. Роль гипотетического противника отведена России.

The Times сообщило о том, что эти учения должны стать крупнейшими в Великобритании за последние 17 лет. Они носят название Saif Sareea 3. Среди их целей главной задачей, по словам британских военных, является демонстрация готовности «к любой конфронтации с российскими танками».

Интересно, что в маневрах будут применяться не специальные боевые, а обычные гражданские дроны. Именно поэтому их стоимость настолько мала. Кроме того, сообщается, что всего в учениях будут задействованы около 200 единиц техники. Для некоторых из них будет отведена роль изображать российские танки. Отмечается, что аппараты, аналогичные тем, которые используются в учениях «против гипотетической России», являются одним из самых популярных подарков на рождество в семьях.

Иностранное издание подчеркивает, что маневры должны подготовить страну к боевым действиям с государствами, у которых вооруженные силы гораздо более развитые и мощные, нежели у самой Великобритании. В учениях примет участие также бронированный 30-тонный тягач с дистанционным управлением.

Командующий сухопутными войсками Британии на время учений бригадир Зак Стэннинг заявил, что британские военные пытаются противопоставить себя тем странам, которые могут оказаться гораздо сильнее. Это позволит учиться на более сложных задачах.