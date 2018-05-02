В Госдуме прокомментировали угрозу Великобритании осуществить кибератаки

Представитель Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал заявление Великобритании о кибератаке. Правительство Росси не верит в возможные действия со стороны Запада.

В своём комментарии Дмитрий Новиков отметил, что подобным заявлением власти Великобритании всего лишь пытаются привлечь к себе внимание. Возможные массовые кибератаки являются всего лишь инструментом для усугубления напряженности между РФ и Англией.

Также о данной ситуации высказался интернет-обмудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, заявление Великобритании является глупостью. Также он отметил, что проявление любой агрессии в адрес другого государства является объявлением военных действий, поскольку это нарушение целостности государства. Так, как Великобритания не имеет ядерного оружия, кибератака на энергосети – один из способов нанести вред России.

Напомним, что утром в издании The Sunday Times появилось сообщение о потенциальных кибератаках на энергосети в РФ. В частности, на Западе планируют лишить света даже Кремль.