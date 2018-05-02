В Госдуме прокомментировали угрозу Великобритании осуществить кибератаки

Сегодня, 16:00 \\ Политика

Представитель Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал заявление Великобритании о кибератаке. Правительство Росси не верит в возможные действия со стороны Запада.

 

В своём комментарии Дмитрий Новиков отметил, что подобным заявлением власти Великобритании всего лишь пытаются привлечь к себе внимание. Возможные массовые кибератаки являются всего лишь инструментом для усугубления напряженности между РФ и Англией.

Также о данной ситуации высказался интернет-обмудсмен Дмитрий Мариничев.  По его словам, заявление Великобритании является глупостью. Также он отметил, что проявление любой агрессии в адрес другого государства является объявлением военных действий, поскольку это нарушение целостности государства. Так, как Великобритания не имеет ядерного оружия, кибератака на энергосети – один из способов нанести вред России.

Напомним, что утром в издании The Sunday Times появилось сообщение о потенциальных кибератаках на энергосети в РФ. В частности, на Западе планируют лишить света даже Кремль.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ткаченко
Главное за неделю

Комбат уехавшего воевать за Донбасс Пашинина рассказал правду о «героизме» актера

 По словам командира Андрея Гергера, Анатолий Пашинин – «обычный боец». Комбат россиянина, который поехал воевать за Украину, высказался о службе актера и рассказал, как тот на самом деле служит.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

"Не будем платить": принц Саудовской Аравии отрицает зависимость от США

 Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал несправедливым высказывание Дональда Трампа о...

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является...

В Украине озвучили план "Б" на случай запуска "Северного потока-2"

 Об его условиях рассказал Юрий Витренко, который занимает должность главного...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ