Трамп рассказал о создании космических войск США
Над данным поручением уже работают в Пентагоне.
Американский президент Дональд Трамп Объявил о создании новых войск в армии США. Он поручил министерству обороны создать космические войска.
Президент отметил, что над его поручением уже работают в Пентагоне.
Напоминаем, что Трамп первый раз анонсировал создание космических войск летом текущего года.
В России данное заявление восприняли как шутку.
Ранее Трамп сравнил демократическую партию с мафией. Он заявил, что американцы способны оставить демократов. Помимо этого, он утверждает, что демократов ни в коем случае нельзя допускать к власти в США. Ранее, он заявлял, что представители демократической партии отличаются низким уровнем IQ.