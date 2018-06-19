Трамп рассказал о создании космических войск США

Над данным поручением уже работают в Пентагоне.

Американский президент Дональд Трамп Объявил о создании новых войск в армии США. Он поручил министерству обороны создать космические войска.

Президент отметил, что над его поручением уже работают в Пентагоне.

Напоминаем, что Трамп первый раз анонсировал создание космических войск летом текущего года.

В России данное заявление восприняли как шутку.

Ранее Трамп сравнил демократическую партию с мафией. Он заявил, что американцы способны оставить демократов. Помимо этого, он утверждает, что демократов ни в коем случае нельзя допускать к власти в США. Ранее, он заявлял, что представители демократической партии отличаются низким уровнем IQ.