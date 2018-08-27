Мелания Трамп рассказала, что не всегда согласна с твиттами мужа

Первая Леди честно рассказала, что их с мужем мнение не всегда совпадает, но она всегда говорит честно, когда и с чем не согласна.

Дональд Трамп очень активно ведет свой аккаунт в Twitter, куда почти каждый день публикует записи, касающиеся политических вопросов США. Иногда президент может позволить себе довольно нелестные высказывания.

Первая Леди страны Мелания открыто поделилась, что временами крайне не согласна с твитами своего мужа. Но при этом, она признается, что всегда открыто говорит мужу об этом. Временами пара обсуждает политические вопросы вместе, Мелания иногда дает советы Трампу, а он, в свою очередь, иногда к ним прислушивается.

Также Мелания высказалась насчет выдвижения Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда. По ее словам, Кавано является высококвалифицированным специалистом, и прекрасно справится с данной должностью. Кавано был обвинен в домогательствах, из-за чего и был отстранен.

Также, в сети активно обсуждается “неудачный” наряд Милании во время поездки в Африку. На ней были надеты бежевые брюки, белая рубашка и высокие сапоги. Этот наряд не понравился пользователям, так как он напоминает им образ колониатора. Позднее ее обвинили в символизме колониального правления.