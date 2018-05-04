“Лечу в Россию к другу”: Берлускони вылетел на празднование дня рождения Путина

Сегодня, 18:47 \\ Политика

Берлускони называет Путина своим другом, и вылетел в Россию, чтобы лично поздравить президента с праздником. 

 Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поделился на своем официальном профиле в Facebook фотографией на борту самолета. Ниже он оставил подпись, где сообщает, что он вылетел к другу в Россию на празднование его дня рождения. Под другом, он подразумевает Владимира Путина. Также Берлускони отмечает, что не упустит возможности  поговорить с Путиным на тему важных мировых вопросов. 

Сам итальянский политик праздновал свой день рождения 29 сентября. Позже, опять же в Facebook, он выразил огромную благодарность каждому поздравившему, и поделился, что поздравления российского лидера всегда особенны для него. Политик никогда не скрывал своих теплых и дружеских чувств по отношению к российскому лидеру. 

Ранее Песков сообщил, что свой 66 день рождения российский президент отметит среди близких, семьи и друзей. В прошлом году большую часть праздника президент провел, занимаясь рабочими делами, и только к вечеру смог присоединиться к семейному празднованию.

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Автор - Тереза Кёльн
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