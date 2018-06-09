На обеде в Индии Путину предложили крем-суп из арбуза, кебаб из лотоса и фисташковое мороженое

Обед состоял из нескольких десятков блюд, его устроили в честь президента России Владимира Путина, который сейчас находится в Нью-Дели с визитом. Прием состоялся от имени премьера Индии Нарендры Моди.

На обеде также состоялись переговоры расширенного формата, в них участвовали делегации Индии и России. Журналисты уже ознакомились с меню, которое было весьма обширным. Для всех гостей организаторы предусмотрительно составили несколько вариантов обеда. Полакомиться могли и вегетарианцы.

Так, Путину предложили попробовать ряд необычных блюд. В меню для вегетарианцев был холодный крем-суп из арбуза, кебаб не из лотоса и много чего другого. Среди необычных блюд было сложно отметить что-либо одно, так как меню было весьма разнообразным. К примеру, для невегетарианцев предлагалось множество мясных блюд, среди которых были несколько видом мяса и рыбы. Путину и другим членам делегации предложили отведать семгу с соусом их петрушки и сыра, рубленную баранину с луком и шафраном и кусочки курицы, обжаренной на гриле и томленной в сливочном соусе.

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На десерт Путину предложили несколько вариантов. Президент России мог выбрать фисташковое мороженое, «брауни» с двойным шоколадом или фрукты. Из напитков на обеде был кофе и чай. В честь Путина на обеде прозвучали русские песни «Калинка» и «Течет река Волга».