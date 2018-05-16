"Он выбрал жизнь": Сенцов прекратил 145-дневную головку в колонии

Сегодня, 12:00 \\ Политика

Теперь заключенному украинцу придется восстанавливать здоровье специальными диетами. Об этом 5 октября рассказала пресс-служба ФСИН со слов замдиректора Валерия Максименко.

 В 2015 году Олега Сенцова осудили в России за терроризм и приговорили к 20 годам лишения свободы. 14 мая 2018 года он объявил голодовку, отбывая наказание в российской колонии под Лабытнагами. В пятницу осужденный написал согласие на прием пищи. Валерий Максименко отметил: "он выбрал жизнь". По словам замдиректора, прекратить акцию Олега Сенцова уговорили местные врачи и правозащитники.

145-дневная голодовка сильно истощила организм украинского режиссера. Лучшие диетологи Москвы оценили его состояние и помогли разработать для пациента подходящий рацион. Специальное меню состоит из продуктов, которые помогут Олегу Сенцову без осложнений вернуться к нормальному питанию.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Комбат уехавшего воевать за Донбасс Пашинина рассказал правду о «героизме» актера

 По словам командира Андрея Гергера, Анатолий Пашинин – «обычный боец». Комбат россиянина, который поехал воевать за Украину, высказался о службе актера и рассказал, как тот на самом деле служит.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

В Украине озвучили план "Б" на случай запуска "Северного потока-2"

 Об его условиях рассказал Юрий Витренко, который занимает должность главного...

AFP: На 95-м году жизни скончался шансонье Шарль Азнавур

 Печальную новость сообщили корреспонденты французского информационного агентства Agence...

В Украине бронекатера назвали "невидимыми" для флота России

 Украинские боевые суда смогли незаметно для россиян приблизиться к Керченскому проливу....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ