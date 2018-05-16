"Он выбрал жизнь": Сенцов прекратил 145-дневную головку в колонии

Теперь заключенному украинцу придется восстанавливать здоровье специальными диетами. Об этом 5 октября рассказала пресс-служба ФСИН со слов замдиректора Валерия Максименко.

В 2015 году Олега Сенцова осудили в России за терроризм и приговорили к 20 годам лишения свободы. 14 мая 2018 года он объявил голодовку, отбывая наказание в российской колонии под Лабытнагами. В пятницу осужденный написал согласие на прием пищи. Валерий Максименко отметил: "он выбрал жизнь". По словам замдиректора, прекратить акцию Олега Сенцова уговорили местные врачи и правозащитники.

145-дневная голодовка сильно истощила организм украинского режиссера. Лучшие диетологи Москвы оценили его состояние и помогли разработать для пациента подходящий рацион. Специальное меню состоит из продуктов, которые помогут Олегу Сенцову без осложнений вернуться к нормальному питанию.