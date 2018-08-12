«Насекомые – союзники»: Ученые заподозрили США в разработке биологического оружия

Ученые из Франции и Германии были крайне заинтересованы исследовательской программой Пентагона. Предполагается, что США создает новый метод, который не только спасет страну от засухи и вирусов сельскохозяйственных культур, но и станет новым биологическим оружием.

Европейские ученые выразили свою встревоженность по новым исследованиям, которые проводит управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA). В новой статье журнала Sciense говорится, что США дают поводы подозревать их в разработке биологического оружия.

В статье говорится о программе Insect Allies ( в переводе - «Насекомые – союзники»). Эта программа была начата с октября 2016 года. В США на эти исследования выделили порядка 45 миллионов долларов. Программа «Насекомые – союзники» будет длиться примерно 4 года, в конце ученые Пентагона отчитаются о проделанной работе путем демонстрации своих разработок в теплице.

Ученые из французского и двух германских университетов заявили, что цели программы ДАРПА касаются получения тех знаний, которые весьма сомнительно применимы в развитию сельского хозяйства. Специалисты заподозрили, что в Пентагоне создают биологическое оружие, а прикрывают все это защитой сельскохозяйственных культур. У ученых есть ряд вопросов по тем несостыковкам, которые они нашли данных о программе из открытых источниках.

В Пентагоне уже ответили на обвинения в создании биологического оружия. По словам руководителя программы о насекомых-союзниках Блейка Бекстайна, многие технологии и изучения могут действительно выглядеть и быть двоякими. Полученные учеными знания и правда будет можно применить и для защиты, и для нападения. Однако, Бекстайн уверяет, что обществу не нужно беспокоиться, так как Пентагон прививает растениям положительные свойства и сосредоточен на положительных целях, не связанных с созданием биологического оружия.