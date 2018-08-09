Верховная Рада окончательно утвердила лозунг «Слава Украине» в качестве воинского приветствия

Сегодня, 12:18 \\ Политика

Помимо этого, теперь военнослужащие будут обращаться друг-к-другу со словом «пан», ранее вместо него использовалось слово «товарищ». За утверждения лозунга «Слава Украине» в качестве воинского приветствия проголосовал 271 депутат Верховной Рады Украины.

 В четверг, 4 октября, Верховная Рада окончательно утвердила законопроект о смене приветствия в ВСУ и Национальной полиции. Теперь в качестве воинского приветствия будет официально и по закону использоваться лозунг «Слава Украине – Героям Слава». В голосовании за данный проект проголосовало куда больше депутатов, чем требовалось в качестве минимального числа согласных.

Новый закон, утвержденный нардепами, предполагает, что при во время вручения боевого флага личный состав воинской части будет приветствоваться лозунгом «Слава Украине». В ответ на это военные будут отвечать «Героям Слава». Лишь после этого командир воинской части сможет выступить с докладом и сообщением.

 Помимо этого, лозунг «Слава Украине» будет внедрен и в Национальную полицию, там его также будут примять в качестве приветствия и прощания. Окончательное утверждение закона в своем Facebook уже отметил президент Украины Петр Порошенко. Он указал, что лозунг «Слава Украине» для каждого украинца является сакральным. По словам Порошенко, «славные предки» могли о таком лишь мечтать.

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Автор - Анна Пушкина
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