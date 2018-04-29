Сенатор РФ Пушков: Санкционный ресурс США скоро себя исчерпает

Сегодня, 09:59 \\ Политика / Точка зрения

В Российской Федерации высказались насчёт политики Соединённых Штатов Америки.

Так, сенатор Алексей Пушков заявил, что в ближайшее время американский санкционный ресурс исчерпает себя. Сообщается, что на своей странице в социальной сети Twitter политик отмечает, что те меры, которые были приняты США по отношению к России и другим странам, в скором времени "сожрут себя".

Кроме того, сенатор спрогнозировал, что крупные государства при столкновениях с санкциями, будут вынуждены прекращать внешнее сотрудничество с Вашингтоном, который в свою очередь тоже теряет прибыль от импорта той или иной продукции. Не так давно в США объявили о наложении санкций на Китай - в итоге Вашингтоном была наложена пошлина на товары, которая составляет 25 процентов.

Также продолжается санкционная война с РФ. Напомним, 25 сентября были введены ограничения против 12 российских компаний по причине действий против интересов национальной безопасности государства.

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Автор - Татьяна Сазонова
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