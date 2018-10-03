Путин обозвал шпиона Скрипаля "предателем Родины" и "подонком"

Президент считает, что скандал вокруг отравления бывшего разведка раздувают искусственно. Он прокомментировал ситуацию на заседании "Российской энергетической недели".

Выступая перед участниками мероприятия, Владимир Путин обратил внимание на освещение Сергея Скрипаля со стороны некоторых источников. Может сложиться мнение, что экс-сотрудник ГРУ выступал едва ли не правозащитником. По мнению политического лидера, такое представление не соответствует действительности.

Владимир Путин напомнил, что Сергей Скрипаль является бывшим шпионом. По его мнению, отравленного в Солсбери россиянина необходимо считать "предателем Родины". "Просто подонок," - так президент обозвал полковника напоследок. Владимир Путин желает, чтобы информационная кампания вокруг "дела Скрипаля" завершилась как можно скорее.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте на территории британского города Солсбери. По версии следствия, злоумышленники смазали ручку на внешней двери дома пострадавших советским нервно-паралитическим ядом "Новичок". Недавно Скотленд-Ярд назвал подозреваемых. Ими оказались некто Александр Петров и Руслан Боширов, которые накануне отравления посещали Солсбери. Все это время Лондон обвинял в произошедшем Москву.