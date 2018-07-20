Правительство России постановило перенос выходных в 2019 году

Согласно решению, россияне смогут отдыхать да 9 дней дольше. Такой документ пресс-служба выложила на официальный портал 3 октября.

Правительство постановило, что в 2019 году жителям России позволено официально не работать почти месяц 26 дней. Напомним, накануне предложение о переносе поступило от Министерства труда. Решение должно помочь россиянам более рационально использовать выходные дни.

Новогодние каникулы для россиян растянутся с 30 декабря текущего года и до 8 января следующего. В 2019 23 февраля приходится на субботу. В правительстве сочли это несправедливым, а потому позволят дополнительно отдохнуть 10 мая. Благодаря постановлению, в последний месяц весны выходные продлятся 1-5, а также 9-12 числа. Вдобавок, нерабочими днями признаны 12 июня и 2-4 ноября.